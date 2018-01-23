مدير أمن القليوبية خلال لقائه بشيوخ القضاة: جهاز الشرطة جزء من نسيج الوطن





القليوبية نيفين طه

استقبل اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية اليوم الثلاثاء، وفدا من شيوخ القضاه بالقليوبية، المستشار ممدوح حشيش شيخ القضاه بالقليوبية ورئيس محكمة الاستئناف الاسبق، وعضو محكمة القيم، والمستشار محمد قنصوه الرئيس بمحكمة جنايات الاسكندرية، والمستشار وجدي المنياوي الرئيس بمحكمة جنايات شبين الكوم، والمستشار علاء فتح الباب، والمستشار أحمد الطناني الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة، وذلك لتقديم التهنئة بعيد الشرطة.

ومن جانبه قال اللواء ايهاب خيرت مدير امن القليوبية: في هذا اليوم لن تنسي وزارة الداخلية شهدائها من ضباط وافراد وجنود الذين ضحو بحياتهم فدائا لهذا الوطن والتصدي للإرهاب الغاشم، مضيفا أن حسن معاملة المواطن من أهم أولوياته، مشددا على أن العمل الميدانى هو ما يميز العمل الشرطى مع الحرص على تنفيذ القانون.

واضاف خيرت، أن جهاز الشرطة جزء لا يتجزأ من نسيج الوطن، وسيظل محافظاً على ثوابت الوطنية المصرية مهما قدمت الشرطة من تضحيات وشهداء، وأن جهاز الشرطة يعمل على تقوية العلاقات بين الشعب والشرطة وجسور الثقة واستبعاد أى فرد يسىء للجهاز أو فى التعامل مع الجمهور.

وأشار"خيرت" ، إلى أنه بالإضافة لتحقيق الأمن والأمان للمواطنيين يتم استهداف العناصر الإجرامية والسياسية فى إطار حسن المعاملة أيضا وفى حدود تنفيذ القانون.

ومن جانبهم اثني القضاه علي اهمية دور الشرطة في حفظ الامن والامان والتصدي بكل حزم لكل من يخالف القانون، وان الشرطة قدمت الكثير من التضحيات والشهداء في سبيل حماية الوطن وانهم جزء لا يتجزء من نسيج الوطن معبرين عن سعادتهم البالغة في الاسلوب الراقي الذي يتبع مدير الامن لاعادة جسر الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة.