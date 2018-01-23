محاكمة أفغانى فى ألمانيا قتل أفغانية لاعتناقها المسيحية





برلين (أ ف ب)

مثل طالب لجوء أفغانى أمام القضاء فى ألمانيا الثلاثاء، حيث يحاكم بتهمة طعن أفغانية حتى الموت، لأنها اعتنقت المسيحية.

وطبقا للائحة الاتهام، فإن الرجل الذى لم تكشف هويته والبالغ الثلاثين من العمر، قتل ضحيته البالغة من العمر 38 عاما أمام اثنين من أطفالها الأربعة فى موقف للسيارات تابع لسوبر ماركت فى برين آم تشيمزى فى بافاريا فى 29 أبريل 2017.

واستخدم المتهم الذى يواجه عقوبة السجن مدى الحياة فى تنفيذ جريمة القتل شفرة طولها 20 سنتم لطعن الضحية 16 مرة، وقد حاول المارة دون جدوى منع الجريمة عن طريق دفع عربة ضد المهاجم.

وأثر القبض عليه، أدعى أنه تصرف بدافع من الإحباط، خصوصا بعد رفض طلبه للجوء وتوقع طرده من البلاد.

وقال مكتب المدعى العام فى تراونشتاين حيث يحاكم فى جنوب غرب ألمانيا، إن الضحية كانت قد سألته من قبل ما إذا كان هو أيضا يريد أن يعتنق المسيحية، وهو أمر لم يكن "قابلا للتوافق مع عقيدته الاسلامية".

وقد أثارت الجريمة التى وقعت تحت نظر طفلين تتراوح أعمارهما بين 5 و 11 عاما، صدمة فى المنطقة، وتزامنت مع اعتراضات كثيرة على استقبال أكثر من مليون من طالبى اللجوء عامى 2015 و 2016.

وتم إدخال الجانى إلى عيادة نفسية فور اعتقاله قبل أن ينتقل إلى مركز احتجاز بعد 3 أشهر.