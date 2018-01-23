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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:55 م
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محافظ كفر الشيخ يبحث حماية الثروة السمكية مع هيئة الاستشعار عن بعد

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:20 م
محافظ كفر الشيخ يبحث حماية الثروة السمكية مع هيئة الاستشعار عن بعد محافظ كفر


كفر الشيخ – محمد سليمان
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بحث اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء،  مع الدكتورة منى عزيز، مدير عام الشئون العلمية والثقافية ممثل الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتفعيل برتوكول التعاون المشترك لتنمية بحيرة البرلس وحماية المصائد والاستزارع السمكى والثروة السمكية بين محافظة كفر الشيخ ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، وتطوير وحماية الثروة السمكية والمصائد وزيادة الحاصلات الزراعية والحفاظ على البيئة مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الذى تم توقيعه بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى 6 فبراير الماضى.

وقال محافظ كفرالشيخ، ان هذا اللقاء جاء تفعيلاً لبرتوكول التعاون المشترك لتنمية بحيرة البرلس وحماية المصائد والاستزارع السمكى والثروة السمكية بين محافظة كفر الشيخ ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى، لتطوير وحماية الثروة السمكية والمصائد وزيادة الحاصلات الزراعية والحفاظ على البيئة مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الذى تم توقيعه بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى 6 فبراير الماضى.

وأكد محافظ كفرالشيخ ،أنه يتم تنفيذ خطة الدولة للتنمية على كافة المستويات والإستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التى تقوم بها الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء مستخدمةً فى ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها بوضع إستراتيجية بالنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات القادمة .

كما تابع  محافظ كفرالشيخ،  تنفيذ توصيات بيت العائلة، ولجنة المصالحات، خلال اجتماعه اليوم ببيت العائلة، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة السكرتير العام المساعد، والقمص بطرس بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ورجال الأزهر والكنيسة، وأعضاء بيت العائلة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن لجنة المصالحات تقوم بتسوية أى قضايا أسرية واجتماعية، لافتًا إلى أنه يتم متابعة قرارات بيت العائلة بعد إنشاء مقر لبيت العائلة بكفر الشيخ وآخر في مدينة دسوق، فى إطار تفعيل لجنة المصالحات وإصدار توصيات تهدف إلى تقوية الروابط الاجتماعية والأسرية، بين أفراد المجتمع بكفر الشيخ.

ومن جانبه قال القمص بطرس بطرس بسطوروس ،وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، انه يتم الاعداد لزيارة بيت العائلة السبت القادم، للتنسيق لمؤتمر عن مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وافتتاح مقر بيت العائلة بمدينة كفرالشيخ فى 14 فبراير القادم بحضور منسق عام بيت العائلة وعدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب.

 


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