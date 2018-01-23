محافظ كفر الشيخ: نهدف لمحو أمية 170 ألف مواطن.. وسأختبر الدارسين بنفسى





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال اللواء السيد نصر،محافظ كفر الشيخ، إنه يعمل جاهداً على محو أمية 170 ألف مواطن بقرى محافظة كفر الشيخ، خلال حملة كفر الشيخ بلا أمية عام 2018م، مؤكداً أنه سيكافئ المعلمين بصرف 500 جنيه لكل منهم وسيكافئ الدارسين بصرف مساعدات لهم، وكرتونة تحيا مصر.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه قرر زيادة أعداد الدارسين فى فصول محو الأمية ما بين 35 لـ40 دارس، بدلاً من 20 دارسا، وسيتابع فصول محو الأمية بالمدارس وبمراكز الشباب وبالجمعيات الزراعية التى فتحت أبوابها للدارسين، مؤكداً أنه سيختبر الدارسين بنفسه للتأكد من إجادتهم القراءة والكتابة.