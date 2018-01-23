محافظ شمال سيناء يعلن إنشاء حرم آمن حول مطار العريش من 3 جهات





شمال سيناء محمد حسين

أعلن اللواء السيد عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء ،أنه سيتم انشاء حرم آمن حول مطار العريش بعمق ٤ كم من ٣ جهات ،وذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته والتى عقدت اليوم فى ديوان المحافظة بالعريش ،وتضمنت استعراض مخاوف الاهالى بشأن الحرم الآمن لمطار العريش .

وأكد المحافظ فى مستهل الاجتماع أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أكثر حرصًا علي سلامة واستقرار المواطنين، وخاصة أبناء محافظة شمال سيناء.

وتابع المحافظ ،أن حقيقة إنشاء حرم آمن حول مطار العريش الدولي في منطقة جنوب العريش ليس وليد اللحظة، بل أن هناك دراسة سابقة لهذا الحرم المزمع إنشاءه ،لافتا أنه تم إنشاء سور حول مطار العريش بعد التوسعة التي جرت في المطار ، وأنه سيتم إنشاء حرم آمن حول المطار خارج السور لحماية الطائرات خلال عمليات الهبوط والإقلاع من المطار.

وقال انه سيتم إنشاء حرم آمن بواقع 5 كيلومترات من جهات الشرق والغرب والجنوب، بينما من جهة الشمال في اتجاه مدينة العريش سيكون الحرم بواقع كيلو ونصف الكيلو ، حيث أنه لن يزيد عن الطريق الدائري في بعض المناطق، وفي مناطق أخري قبل الطريق الدائري، مع مراعاة جميع الاعتبارات وعدم المساس بمدينة العريش.

وأوضح ،أنه تم التنسيق مع قوات الجيش والشرطة لعمليات حصر المنازل والمزارع الخاصة بالمواطنين حول المطار ، من خلال لجان الحصر التي تم تشكيلها للحصر علي الطبيعة لتعويض المواطنين.

ونفي المحافظ ما تردد حول تهجير أبناء مدينة العريش ،متسائلا كيف يتم تهجير أبناء المدينة وهناك يجري إنشاء عدد من المشروعات القومية في المدينة مثل إحلال وتجديد شبكة مياه العريش بتكلفة 886 مليون جنيه ، وتوسعة وتطوير ميناء العريش البحري ليكون ميناءً علي أحدث طراز للتصدير، بجانب دراسة إنشاء وعمل كورنيش جديد لمدينة العريش وومشي تجاري سياحي وحي جديد بالمدينة.