محافظ سوهاج: تسليم 5 مواقع محطات رفع صحى للجنة البنك الدولى لاسئتناف العمل





سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إنه تم تسليم مواقع 5 محطات رفع صرف صحى بمركز المراغة إلى لجنة البنك الدولى تمهيدا لاستئناف العمل بتلك المحطات واستكمالها بعد توقف العمل بها منذ سنوات، بحضور أعضاء من البنك الدولى ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة ومهندسى الصرف الصحى بالمراغة، وذلك فى اطار خطة المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحى بمختلف مدن وقرى المحافظة وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين.

وأوضح محمد عبد الحميد إمبابى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، فى بيان للمحافظة، أن المحطات التى تم تسليمها تمهيدا لاستكمالها هى محطات البطاخ، والغريزات، وعرابة ابوعزيز، والوقدة، والخامسة محطة المعالجة بالجبل الغربى الخاصة بقرى الغريزات والوقدة والبطاخ.، مشيرا أن محطة الرفع رقم 1 على الطريق السريع بجوار المرور سيتم تشغيلها خلال ايام قليلة لتغطية 80% من مدينة المراغة بخدمة الصرف الصحى.

وأكد المحافظ أن جميع أجهزة المحافظة لا تالو جهدا فى سبيل توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وعلى راسها مياه الشرب والصرف الصحى والخدمات الصحية والتعليمية، مشيدا بدور اعضاء مجلس النواب عن محافظة سوهاج فى التواصل والتعاون مع المحافظة لتلبية احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الاساسية لهم.

وفى سياق متصل، كلف الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج اللجنة المشكلة لتطوير الأماكن السياحية والأثرية برئاسة سكرتير عام المحافظة بمعاينة منطقة بئر العين شرق سوهاج، باعتبارها أحد أهم المزارات الطبيعية بالمحافظة ودراسة امكانية استغلالها فى رحلات السفارى والسياحية العلاجية لاحتوائها على مياه كبريتية، ونسعى لوضع سوهاج بقوة على الخريطة السياحية المحلية والعالمية.

ومن جانبه قال الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة أن اللجنة توجهت لمعاينة منطقة بئر العين بالجبل الشرقى الملاصق لحى الكوثر بناء على تكليف من محافظ الاقليم، وتبين من المعاينة وجود بئر كبريتية على بعد 6 كم من حى الكوثر، والمنطقة المحيطة تصلح للرحلات وسياحة السفارى، كما تحتوى على مسجد وضريح الشيخ شيخون، وعلى بعد 3 كيلو متر منها توجد بحيرة طبيعية تسمى بحيرة الغزالة والمنطقة المحيطة تصلح لسياحة السفارى والمخيمات أيضا.

وأضاف المحافظ أن الموقع مبشر وينافس مواقع سياحية عالمية وبه مناظر طبيعية خلابة، وتعكف اللجنة حاليا على إعداد خطة لتطوير المنطقة لتكون احد المقاصد السياحية الهامة فى سوهاج خاصة رحلات السفارى.

يذكر أن اللجنة المشكلة لتطوير الأماكن السياحية والاثرية بسوهاج برئاسة اللواء عمرو عزمى سكرتير عام المحافظة تضم فى عضويتها الدكتور على مسعود المستشار الاقتصادى للمحافظة، والدكتور أحمد الانصارى وكيل كلية الآثار بجامعة سوهاج، وأحمد فاروق مديرعام السياحة، وجابر مهران مدير عام الهيئة المصرية لتنشيط السياحة بالمحافظة، وجمال عبدالناصر مدير عام الآثار، وطارق عبدالفتاح مدير عام الاثار الاسلامى، حيث قرر محافظ سوهاج تشكيلها لدراسة وتنفيذ عدة مشروعات سياحية وأثرية بنطاق المحافظة لوضعها على الخريطة السياحية.

ومن ناحية أخرى، أكد أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طما أنه تم اليوم إعدام كمية من المضبوطات التى سبق وأن تم التحفظ عليها لعدم صلاحيتها للاستهلاك الادمى وذلك بالتعاون مع الادارة الصحية قسم مراقبة الاغذية وإدارة التموين وذلك فى القضية رقم 577 لسنة 2018 وهى عبارة عن 3000 عبوة مشروبات غازية متنوعة بالإضافة إلى اعدام مضبوطات بالقضية رقم 578 لسنة 2018 وهى عبارة عن 4560 عبوة عصير مانجو وجوافة متنوعة العبوات.