محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الإعدادية والقاهرة الجديدة الأول بالمركز الأول

اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى بنسبة نجاح بلغت 68,8% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (146780) طالب وطالبة نجح منهم (100968).

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 88.4%، أما الإعدادية المهنية فبلغت نسبة النجاح 93,3 % كما بلغت نسبة النجاح فى الإعدادية للصم وضعاف السمع 100 % بنجاح 84، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % حيث نجح 42 طالب.

وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم محمد عطيه إعداد برنامج خاص للإرتقاء بالطلاب بإدارة منشأة ناصر ورفع مستواهم التعليمي خلال النصف الثاني من العام الدراسي وقيام المحافظة بتوفير كافة الدعم المادي والفني لتنفيذه البرنامج وتوفير المناخ المناسب للطلاب والوسائل التحفيزية لهم لجذب الطلاب والارتقاء بمستواهم التعليمي نظرا لتذيل إدارة منشأة ناصر لجدول ترتيب الإدارات

وجاءت إدارة القاهرة الجديدة التعليمية فى المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 90,7 % يليها إدارات روض الفرج ثم حلوان التعليمية في المركز الثالث.

وأكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بأن سيتم توزيع النتيجة علي المدارس ويمكن للطلاب التعرف عليها ظهر غد الأربعاء من المدارس أو من خلال الانترنت من خلال البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة أو مديرية التربية والتعليم بإدخال رقم الجلوس والحصول علي بيان درجات.

وأشار بأنه سيتم تنظيم قوافل تعليمية مكثفة لإدارة منشأة ناصر للعمل علي رفع مستوى الطلاب وتنويع مصادر الشرح لهم مع التشديد علي مديرى المدارس والوكلاء بفرض الانضباط وحصر الحضور والغياب لضمان التزام طلاب المدارس.