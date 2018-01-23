محافظ الدقهلية يلتقى متبرعة بمساحة 7 قراريط تملكهم لإقامة مستشفى للسرطان





الدقهلية شريف الديب

التقى الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، السيدة فاطمه حسين عطيه، 57 عاماً، والمقيمة بقريه منيه سندوب مركز المنصورة، والتي تبرعت بقطعه أرض مساحتها 7 قيراط لإقامة مستشفى للسرطان لعلاج مرضى السرطان بأنحاء المحافظة، وذلك باسم ابنها الذى كان يعمل أستاذ بهيئة الطاقة الذرية ،وله ابحاث في مجال علاج السرطان تنفيذا لوصيته.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفيه له اليوم، أن السيدة تبرعت أيضاً بمنزلها بالقرية على مساحه 200 متر لإقامة دار للمسنين، موجهاً الشكر على ما قدمته من تبرع لصالح الوطن ولصالح قريتها، مضيفاً أنه يثمن ما قامت به تجاه قريتها بشكل خاص ومحافظتها بشكل عام، موضحاً أنه قام بالتواصل مع ادارة مستشفى 57357 لعلاج السرطان علي أن تكون تلك المستشفى عيادات تابعه لها أو مكان لصرف العلاج تحمل اسم المرحوم إبنها.

وجدير بالذكر أن السيدة المذكورة، كانت قد وقعت الأسابيع الماضية علي عقد التبرع بأرضها ومنزلها لبناء المستشفى والدار لأبناء القرية، مؤكدة انها هكذا تشعر بالسعادة لتلبيه وتنفيذ وصيه ابنها المرحوم الدكتور خالد.

وأشارت المتبرعة، ان زوجها توفى منذ أربعين عاما، أثناء إجراء عملية جراحية وعاشت تربى ابنها الوحيد «خالد» الذى كان يبلغ وقت وفاة والده من العمر سنتان، حتى أصبح أستاذا في هيئة الطاقة الذرية وسبق أن سافر لأمريكا لعمل ابحاث عن علاج السرطان إلا أنه توفى منذ عامين بسكتة قلبية مفاجئة وهو فى سن الأربعين، بينما كان يستعد للزواج.

ووجه محافظ الدقهلية، قيام لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المنصورة، ورئيس الوحدة المحلية بنقيطه، ومدير الشئون القانونية بمحلس المدينة، بزيارة الحاجه فاطمة للتوقيع على عقد التبرع بالأرض والمنزل لصالح انشاء مستشفى لعلاج السرطان باسم ابنها مع ترك الدور الأرضي منفعة لها لحين وفاتها.

وأشار الشعراوي، إلى أن العطاء والتبرع ظاهرة جيدة في الشعب المصري، وأن هذه السيدة خير مثال للعطاء والتضحية بعدما افنت عمرها لتربى ابنها بعد وفاة زوجها وترك لها طفل في عمر عامين حتى توفاه الله وهو في الاربعين. مكلفاً لجنة من مركز ومدينة المنصورة، بالتنسيق مع مديرية الصحة، للبدء في الرفع المساحي لمكان الارض، والتأكد من صلاحيتها لشروط اقامة المستشفى تحقيقا لرغبتها وأمنية نجلها المتوفى.

ووجه المحافظ، خلال لقائه الحاجه فاطمه حسين عطيه، اليوم بمكتبه، رئيس مركز ومدينة المنصورة، ورئيس الوحده المحلية بنقيطه، بتوفير كافة اوجه الدعم للسيدة المذكورة وان يتم السير في استكمال اجراءات نقل مليكة الارض ومساحه المنزل وضمها الى سجل 8 أملاك للسير في اجراءات انشاء المستشفى.