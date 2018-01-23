محافظ البحيرة: جمع 53925 توكيل لترشيح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية





البحيرة جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أعلنت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، عن أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى بمدن وقرى المحافظة سجلت 53925 توكيل لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية القادمة حتى يوم 22 يناير.

وأكد بيان للمحافظة اليوم، وجود غرفة عمليات لمتابعة العمل وحل مشكلات التى قد تواجهه المواطنين فى عمل استمارات تأييد مرشحى الرئاسة.

وناشدت المحافظة المواطنين الإبلاغ على الخط الساخن 114 فى حال وجود أى مشكلات تعوق سير عمل التوكيلات، مؤكدة أن مكاتب التوثيق والشهر العقارى، ستظل أبوابها مفتوحة لاستقبال المواطنين طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات الرسمية، لعمل نماذج تأييد للمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 6 مساءً، حتى الموعد المحدد للانتهاء من استصدار نماذج التأييد فى يوم 29 من يناير.