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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:54 م
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محافظ البحيرة ترسل برقية تهنئة لوزير الداخلية ومدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:40 م
محافظ البحيرة ترسل برقية تهنئة لوزير الداخلية ومدير الأمن بمناسبة عيد الشرطة محافظ البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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بعـث المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ببرقيـة تهنئـة إلى السيد اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية ،بمناسبة الإحتفال بعيد الشرطة جاء فيها " يسعدنى أن أبعث لكم بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أهالى محافظة البحيرة بأسمى آيات التهنئة والتمنيات لكم وجميع رجال الشرطة بدوام التوفيق ،بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الذى يمثل علامة من العلامات البارزة فى تاريخ مصرنا الحبيبة ونموذج للتضحية والفداء ".
 
وأكدت محافظ البحيرة على إعتزازها وأهالى المحافظة بالدور العظيم، الذى يقوم به رجال الشرطة على حفظ الأمن فى ربوع مصر المحروسة ، داعية المولى عز وجل أن يوفقكم ورجالكم البواسل فى تحقيق الأمن للبلاد والقضاء على الإرهاب الغادر ، وأن يسدد خطاكم فى ظل القيادة  الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية ، و أن يرحم شهداء الوطن الغالى من رجال القوات المسلحة والشرطة . 
 
كما بعثت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة برقية تهنئة للواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والقيادات الأمنية بالمحافظة بمناسبة عيد الشرطة وقدمت محافظ البحيرة الشكر لمدير الأمن على مجهودات رجال الشرطة فى الحفاظ أمن وسلامة المواطنين . 
 
 

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