محافظ البحر الأحمر يوزع أراضى الشباب على المستحقين بالغردقة

وهنأ محافظ البحر الأحمر جميع الشباب الذي استلموا عقود الأرض الخاصة بهم، مشيرا إلي أن استلام هذه الأرض كان مجرد حلم لدي كل شاب صبر كثيرا من أجل تحقيقه اليوم.

وجه اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر بسرعة الإنتهاء من تخطيط باقي أراضي الشباب ،وأنه أعطى تكليفات إلى رئيس مدينة الغردقة للتنسيق مع شركة المقاولون العرب فرع البحر الأحمر ،بسرعة الإنتهاء من أعمال التخطيط والمسح وتسوية الطرق فى تقسيم أرض إسكان الشباب بمنطقة شمال الأحياء بمدينة الغردقة، مؤكدا أنه تم التخطيط لأراضي الشباب شمال منطقة الأحياء لعدد 24 حى بعدد 405 قطع لكل حى بإجمالي 9047 قطعة .

ومن جهة المرافق والخدمات التي سيتم إنشاؤها بتقسيم أراضي الشباب ،أكد المحافظ ،أن سيتم إنشاء عدد 3 مساجد، ومدرسة ثانوي وعدد 2 مدرسة للتعليم الأساسي، وعدد 6 ملاعب خماسي بالإضافة إلي نقطة شرطة ونقطة إطفاء .

وأكد المحافظ بانه يولى أهمية كبير ة للشباب، وخاصة أبناء المحافظة، منوها بأنه تم تخصيص الأراضى طبقا للمعايير والضوابط القانونية التي تقوم المحافظة بتطبيقها ، مشددا على رئيس المدينة الارتقاء بالخدمات لهذا التقسيم ليواكب التطور العمراني والبنية التحتية التي تشهدها المحافظة، كما أكد حرص المحافظة على توفير جميع الخدمات والمرافق للمواطنين لخدمتهم والتخفيف عن كاهلهم.

حضر توزيع العقود اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة واللواء علي شوكت رئيس مدينة الغردقة واللواء عصام الليثي السكرتير العام المساعد واللواء إيهاب رأفت رىيس حي شمال مدينة الغردقة ، بالإضافة إلي العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.