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محافظ البحر الأحمر يفتتح المقر الإدارى وخدمة العملاء بالقصير الأسبوع المقبل

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:00 ص
محافظ البحر الأحمر يفتتح المقر الإدارى وخدمة العملاء بالقصير الأسبوع المقبل المقر الادارى لشركة مياة الشرب بالقصير


البحر الأحمر - عماد عرفة
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، عن افتتاح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، المقر الإدارى لفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقصير ومركز خدمة العملاء، خلال احتفالات المحافظة بالعيد القومى الأسبوع المقبل.

 ومن جانبه أكد المهندس يحيى صديق رئيس شركة المياه أن التكلفة الإجمالية، لمشروع المقر الإدارى للشركة بالقصير ومركز خدمة العملاء تصل إلى 3 ملايين جنيه.

ومن المقرر أن يزور اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، الأسبوع المقبل مدينة القصير، ضمن الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة لتهنئة الأهالى هناك، وتفقد عدد من المشروعات وافتتاح المقر الإدارى لشركة مياه الشرب.

 


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