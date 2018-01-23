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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:56 م
خالد صلاح
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محافظ الأقصر يحيل مسئولين عن صرف سيارة للمخلفات بأرض صحراوية للتحقيق

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:14 م
محافظ الأقصر يحيل مسئولين عن صرف سيارة للمخلفات بأرض صحراوية للتحقيق محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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قام محافظ الاقصر محمد بدر بتحويل واقعتين للتحقيق بالشئون القانونية للمحافظة، إثر ضبط سياراتين حكوميتين مخالفتين أثناء تجولة فى عدة مناطق بالمحافظة، حيث أن الواقعة الأولى كانت أثناء جولة محافظ الأقصر فى المنطقة الصناعية بالبغدادى ، تم ضبط سيارة صرف صحى رقم ٢٤١٨ ص.ق.ط. تابعة لمركز البياضية ، تلقى مخلفات الصرف فى غير الاماكن المخصصة؛بجوار أحد الأراضى الصحراوية.

والواقعة الثانية سيارة تابعة لإدارة البساتين بمركز ومدينة القرنة تحمل رقم ٥٧٩٢ ص.ق.ط. تسرب مياه فى الطريق، فأمر محافظ الأقصرعلى الفور بتحويل المسئولين عن الواقعتين فى المدينتين للتحقيق.

 


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