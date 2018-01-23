متحدث: ميلانيا ترامب لن ترافق الرئيس الأمريكى إلى منتدى "دافوس" الاقتصادى

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قالت ستيفانى جريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب إن سيدة أمريكا الأولى لن ترافق الرئيس دونالد ترامب إلى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) هذا الأسبوع.



وأوضحت ستيفانى جريشام- حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ميلانيا ترامب لن تتمكن من حضور المنتدى الاقتصادى بسبب مشكلات لوجستية وآخرى متعلقة بالجدول الزمنى.



وكان البيت الأبيض قد أعلن- فى وقت سابق- أن السيدة الأولى ستنضم إلى الرئيس الأمريكى خلال رحلته إلى المنتدى الاقتصادى الذى يقام سنويا فى منتجع (دافوس) السويسرى.



وكان من المتوقع أن يغادر، اليوم، وفد وزارى أمريكى متجها إلى دافوس، على أن يلحق الرئيس ترامب بالوفد فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى، حيث من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة أمام المنتدى الجمعة المقبلة.