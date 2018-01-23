متحدث: ميلانيا ترامب لن ترافق الرئيس الأمريكى إلى منتدى "دافوس" الاقتصادى

متحدث: ميلانيا ترامب لن ترافق الرئيس الأمريكى إلى منتدى "دافوس" الاقتصادىالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:07 م
ميلانيا ترامب والرئيس الأمريكى
أ ش أ
إضافة تعليق
قالت ستيفانى جريشام المتحدثة باسم ميلانيا ترامب إن سيدة أمريكا الأولى لن ترافق الرئيس دونالد ترامب إلى المنتدى الاقتصادى العالمى (دافوس) هذا الأسبوع.
وأوضحت ستيفانى جريشام- حسبما نقلت شبكة (إيه بى سي) نيوز الأمريكية اليوم الثلاثاء أن ميلانيا ترامب لن تتمكن من حضور المنتدى الاقتصادى بسبب مشكلات لوجستية وآخرى متعلقة بالجدول الزمنى.
وكان البيت الأبيض قد أعلن- فى وقت سابق- أن السيدة الأولى ستنضم إلى الرئيس الأمريكى خلال رحلته إلى المنتدى الاقتصادى الذى يقام سنويا فى منتجع (دافوس) السويسرى.
وكان من المتوقع أن يغادر، اليوم، وفد وزارى أمريكى متجها إلى دافوس، على أن يلحق الرئيس ترامب بالوفد فى وقت لاحق من الأسبوع الجارى، حيث من المقرر أن يلقى الرئيس كلمة أمام المنتدى الجمعة المقبلة.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة