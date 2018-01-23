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الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:47 م
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ماذا قدم وزير التعليم العالى فى ملف الانتخابات الطلابية ؟

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:35 م
ماذا قدم وزير التعليم العالى فى ملف الانتخابات الطلابية ؟ انتخابات طلابية - ارشيفية


وائل ربيعى
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بعد توقف عامين متتاليين أجرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الانتخابات الطلابية بالجامعات خلال العام الحالى، ويرصد "اليوم السابع"، الإجراءات التى نفذتها الوزارة لإنجاز هذا الملف.

1-    تشكيل لجنة لوضع بنود اللائحة الطلابية.

2-    تجميع مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات.

3-    تضمين مقترحات الجامعات فى هذه اللائحة بعد مناقشتها بالمجلس الأعلى للجامعات.

4-    تنقيح اللائحة الطلابية فى نسختها النهائية وإقرارها من المجلس الأعلى للجامعات.

5-    رفع اللائحة الطلابية إلى مجلس الوزراء والحصول على الموافقة عليها.

6-    متابعة اللائحة بمجلسى الدولة والنواب حتى إقرارها.

7-    تنفيذ الانتخابات الطلابية بالجامعات.

8-    هناك اتهامات للوزارة بتجاهل مقترحات طلاب الحركات الطلابية باللائحة.

9-    اتهامات بعدم فاعلية الانتخابات الطلابية وتنحية الطلاب المعارضين.

10- لقاء الوزير بالاتحادات الطلابية بالوزارة والتأكيد أنه صوت الطلاب لدى الحكومة.


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وزير التعليم العالى

ملف الانتخابات الطلابية

اللائحة الطلابية



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