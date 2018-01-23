ماذا قدم وزير التعليم العالى فى ملف الانتخابات الطلابية ؟الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:35 م
وائل ربيعى
بعد توقف عامين متتاليين أجرت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى الانتخابات الطلابية بالجامعات خلال العام الحالى، ويرصد "اليوم السابع"، الإجراءات التى نفذتها الوزارة لإنجاز هذا الملف.
1- تشكيل لجنة لوضع بنود اللائحة الطلابية.
2- تجميع مقترحات اللائحة الطلابية من الجامعات.
3- تضمين مقترحات الجامعات فى هذه اللائحة بعد مناقشتها بالمجلس الأعلى للجامعات.
4- تنقيح اللائحة الطلابية فى نسختها النهائية وإقرارها من المجلس الأعلى للجامعات.
5- رفع اللائحة الطلابية إلى مجلس الوزراء والحصول على الموافقة عليها.
6- متابعة اللائحة بمجلسى الدولة والنواب حتى إقرارها.
7- تنفيذ الانتخابات الطلابية بالجامعات.
8- هناك اتهامات للوزارة بتجاهل مقترحات طلاب الحركات الطلابية باللائحة.
9- اتهامات بعدم فاعلية الانتخابات الطلابية وتنحية الطلاب المعارضين.
10- لقاء الوزير بالاتحادات الطلابية بالوزارة والتأكيد أنه صوت الطلاب لدى الحكومة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة