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"كلنا معاك" ببورسعيد تستعرض إنجازات الرئيس السيسي

الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:21 ص
"كلنا معاك" ببورسعيد تستعرض إنجازات الرئيس السيسي كلنا معاك - أرشيفية


بورسعيد - محمد عزام
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أقامت حملة "كلنا معاك من أجل مصر" ببورسعيد، دورة حول كيفية إدارة الحملات الانتخابية، وبدأت فعاليات الدورة بالسلام الجمهورى، وتلاها كلمة افتتاحية للدكتور أحمد أبو المجد، الأمين العام للحملة بالمحافظة رحب خلالها بالضيوف من محافظات الإسماعيلية والسويس.

 

وأكد "أبو المجد"، على أهمية هذا النوع من الفعاليات الوطنية التى تساهم فى النمو الوطنى والشعور بالولاء والانتماء لدى المواطنين من خلال تعريفهم بأدواتهم الدستورية فى صناعة مستقبل هذا الوطن والمشاركة فى اختيار من يحكمه وعرض ملامح العملية الانتخابية لحملة الرئيس السيسى وأهم خطوات عملها خلال الايام القادمة.

 

واستعرض عادل اللمعى، أمين قطاع القناه بالحملة، أهم ملامح الفترة الأولى للرئيس السيسى من خلال عدد من المشروعات التنموية والقومية العملاقة، وخص بالذكر مشروع تنمية محور قناة السويس فيما يتعلق بمنطقة شرق بورسعيد من خلال إنشاء أكبر ميناء محورى فى مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشرق حوض البحر المتوسط، وإقامة ظهير لوجستى وصناعى وعمرانى وسياحى بتلك المنطقة ومنطقة للاستزراع السمكى وذلك بالتزامن مع مشروع تطوير ميناء غرب بورسعيد ليقدم الميناء خدمات لوجستية متباينة ومتنوعة.

 

وحاضر الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة حول أسلوب إدارة الحملات الانتخابية من خلال رؤية استراتيجية متكاملة لإدارة الحملة الانتخابية الرئاسية والتى تتضمن رفع مستوى الوعى والاهتمام السياسى لتحفيز أكبر عدد ممكن من الناخبين فى كل المحافظات على الذهاب إلى صناديق الانتخاب والمشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى الأصيل لاختيار من يجلس فى سدة الرئاسة.

 

كما ألقت الدكتورة أمل عصفور، نائب رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فرع بورسعيد، محاضرة توضح فيها تنمية المهارات الشخصية وكيفية إدارة الحملات الانتخابية من خلال منهج علمى متعدد المراحل وأول هذه المراحل مرحلة التخطيط والإعداد، من خلال وضع استراتيجيات العمل الانتخابى والتى تبدأ بتحديد الهدف من ترشح الرئيس السيسى وضرورة دعم الرئيس السيسى الذى يعبر عن مشروع الدولة الوطنية المصرية الحديثة.

 


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