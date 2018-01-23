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قيادى فى حزب يمينى ألمانى مناهض للمسلمين يعتنق الاسلام

الثلاثاء، 23 يناير 2018 10:17 م
قيادى فى حزب يمينى ألمانى مناهض للمسلمين يعتنق الاسلام أرتور فاجنر


أ ش أ
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أعلن قيادى بارز فى حزب ألمانى معروف بتوجهاته المناهضة للإسلام إعتناقه الدين الإسلامى.

وذكرت ذلك صحيفة" تاجز شبيجل" الألمانية على صفحتها الإلكترونيه مساء اليوم الثلاثاء ، مشيرة إلى أن أرتور فاجنر عضو قيادة "حزب البديل من أجل ألمانيا" بولاية براندنبورج وهو الحزب اليمينى الشعبوى المعادى للإسلام والمسلمين قد أعلن إسلامه .


وحسب الصحيفة الألمانية فإن فاجنر كان معروفا بمواقفه المتشددة من المسلمين واللاجئين.


وحول قراره بظروف إعتناقه الإسلام إكتفى فاجر بالقول للصحيفة "إنه قرار شخصى ولا أريد التحدث عن ذلك". واستطرد قائلا إنه لم يتعرض لضغوط من قبل الحزب تجبره على الانسحاب أو الاستقالة من قيادة الحزب على خلفية هذا القرار.


أما المتحدث باسم الحزب دانيل فريسه فقال من جانبه للصحيفة نفسها إن اعتناق فاجنر للإسلام لا يشكل مشكلة للحزب. وأضاف: "لا أعتقد أن ذلك يعد مشكلة عند أغلبية أعضاء الحزب". وأشار إلى أن هناك أعضاء مسلمون أيضا فى حزب البديل من أجل ألمانيا.


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ألمانيا

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