قرار جمهورى بتعيين الدكتورة عبير سعد عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة

قرار جمهورى بتعيين الدكتورة عبير سعد عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرةالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:43 م
الدكتورة عبير سعد زغلول عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة عبير سعد زغلول عميداً لكلية التمريض بجامعة القاهرة، لمدة ثلاث سنوات، وكانت تشغل منصب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .
وهنأ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة العميدة الجديدة، متمنياً لها التوفيق والسداد في النهوض بالكلية علي المستوي التعليمي والبحثي والإداري في إطار الخطة الإسترتيجية للجامعة، وكلفها رئيس الجامعة ببعض المهام العاجلة لتطوير الكلية ورفع مستوي العملية التعليمية.
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