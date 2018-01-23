قاضى المعارضات يجدد حبس 43 متهما فى أحداث شغب قسم المقطم 15 يوما





كتب إيهاب المهندس

قرر قاضى المعاراضات بغرفة المشورة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 43 متهما بأحداث شغب قسم شرطة المقطم، بعد محاولتهم إثارة الشغب بعد وفاة "محمد عفروتو" عاطل متهم بالاتجار فى المواد المخدرة "الأستروكس"، 15 يوما.

وطالب محمد عبد النعيم وأسامة السيد دفاعا بعض المتهمين فى القضية بإخلاء سبيل المتهمين لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى ووجود محل سكن معلوم للمتهمين، وشيوع الاتهام.

وتواصل نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات، وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، تحقيقاتها مع 43 متهما،لاتهامهما بالتعدى على قسم شرطة المقطم ومستشفى المقطم التخصصي ومقاومة السلطات.