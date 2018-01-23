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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:08 م
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فيديو..مئات الفئران تهدد باريس من مقالب القمامة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:48 م
فيديو..مئات الفئران تهدد باريس من مقالب القمامة فئران


كتبت رباب فتحى
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نقلت صحيفة "نيويورك ديلى نيوز" اليوم عن الصحف الفرنسية المشكلة الكبيرة التى تواجهها عاصمة النور، باريس والمتمثلة فى انتشار الفئران فى باريس بشكل لم يعد يمكن  يتجاهله.
 
وأضافت الصحيفة أن فيديو "مقزز" لمكب نفايات نشرته صحيفة "لوبارزيان" يظهر مئات الفئران داخله ، وقالت إن هذا المشهد يتكرر في العديد من المناطق بباريس.
 
ويحاول مسئولو المدينة إيجاد حل سريع لإيقاف تدفق الفئران من بالوعات الصرف الصحي إلى سطح الأرض. 
 
وقالت بلدية المدينة إنها تتخذ تدابير متزايدة لمكافحة الفئران التي تفاقم ظهورها على السطح على مدار العامين الماضيين.
 

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