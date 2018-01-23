video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأربعاء، 24 يناير 2018 08:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فنزويلا: عقد الانتخابات الرئاسية بحلول 30 أبريل المقبل

الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:19 م
فنزويلا: عقد الانتخابات الرئاسية بحلول 30 أبريل المقبل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو


أ ش أ
إضافة تعليق

قررت الجمعية الدستورية فى فنزويلا عقد الانتخابات الرئاسية فى البلاد بحلول 30 من أبريل العام الجارى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الاقتراح نال موافقة الأعضاء بالإجماع خلال جلسة، اليوم، للجمعية الموالية للحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو من المتوقع أن يسعى إلى إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.


وطبقاً للدستور الفنزويلى، فإن الفترة الرئاسية المقبلة، والتى تبلغ مدتها 6 سنوات، يجب أن تبدأ فى يناير العام المقبل. 


وسادت تكهنات فى فنزويلا مؤخرا باحتمالية عقد الانتخابات مبكرا هذا العام لاستغلال الانقسامات بين المعارضة التى تسعى للاستفادة من حالة الاستياء المتنامية ضد مادورو.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فنزويلا تعتقل رجلا كولومبيا بتهمة ارتكاب انتهاكات جنسية بحق 500 طفل

فنزويلا ترفض "الاتهامات الكاذبة" للولايات المتحدة ضدها

شرطة فنزويلا تطلق الغاز على متظاهرين مؤيدين لشرطى سابق متمرد

نيكولاس مادورو

فنزويلا

أخبار العالم اليوم

المعارضة



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة