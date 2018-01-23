فنزويلا: عقد الانتخابات الرئاسية بحلول 30 أبريل المقبل

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قررت الجمعية الدستورية فى فنزويلا عقد الانتخابات الرئاسية فى البلاد بحلول 30 من أبريل العام الجارى.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الاقتراح نال موافقة الأعضاء بالإجماع خلال جلسة، اليوم، للجمعية الموالية للحكومة، مشيرة إلى أن الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو من المتوقع أن يسعى إلى إعادة الترشح للانتخابات الرئاسية مرة أخرى.



وطبقاً للدستور الفنزويلى، فإن الفترة الرئاسية المقبلة، والتى تبلغ مدتها 6 سنوات، يجب أن تبدأ فى يناير العام المقبل.



وسادت تكهنات فى فنزويلا مؤخرا باحتمالية عقد الانتخابات مبكرا هذا العام لاستغلال الانقسامات بين المعارضة التى تسعى للاستفادة من حالة الاستياء المتنامية ضد مادورو.