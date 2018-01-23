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فقدان 5 أشخاص بعد انفجار فى موقع للتنقيب عن النفط بأوكلاهوما الأمريكية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
فقدان 5 أشخاص بعد انفجار فى موقع للتنقيب عن النفط بأوكلاهوما الأمريكية الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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قالت السلطات إن خمسة عمال فقدوا، الاثنين، بعد انفجار فى موقع للتنقيب عن النفط والغاز فى شرق أوكلاهوما بالولايات المتحدة.

وقال كيفين إنلوى مدير قسم إدارة الطوارئ فى مقاطعة بيتسبورج، إن خمسة من أصل 22 عاملا فى الموقع لا يزالون مسجلين على قائمة المفقودين، وأضاف أنه لم يتم نقل أى شخص إلى مستشفيات المنطقة.

وأشار إلى أن الانفجار وقع خلال التنقيب عن النفط والغاز باستخدام منصة تابعة لشركة بيترسون-يو.تي.آى إنرجى التى أكدت فى بيان أن بعضا من موظفيها فقدوا بعد الحريق. وقالت الشركة إنها تتعامل مع السلطات فى موقع الحادث.

 

 


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