غدا.. انطلاق أول بطولة فى المدينة الرياضية ببورسعيد بمشاركة 28 ناديا





بورسعيد - محمد عزام

تنطلق بطولة بورسعيد المفتوحة للإسكواش، التى ينظمها الإتحاد المصرى للإسكواش، غدا الأربعاء، بمشاركة 28 ناديا على مستوى الجمهورية، على أن تستقبل ملاعب المدينة الرياضية مباريات البطولة على مدار 6 أيام.

وقال الدكتور على أبو سمرة، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن البطولة ستنطلق فى 24 يناير الجارى حتى 29 من نفس الشهر، مؤكداً أن المدينة جاهزة لاستقبال كافة المشاركين فى البطولة.

وأضاف "أبو سمرة"، أن البطولة ستشمل على الأعمار السنية من 11 إلى 19 سنة، وفوق الـ 35، وفوق الـ 45، والرواد، بإجمالى 620 لاعب اسكواش يمثلون 28 ناديا لمختلف المحافظات المصرية.

يذكر أن بطولة بورسعيد للاسكواش هى أول بطولة يتم إقامتها بالمدينة الرياضية بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لها عبر الفيديو كونفرانس فى 15 يناير الجارى.