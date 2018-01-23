video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:45 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غدا.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:24 م
غدا.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية البابا تواضروس الثانى


(أ ش أ)
إضافة تعليق

يستأنف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غداً الأربعاء، عظته الأسبوعية بعد أن توقفت منذ 3 يناير الجارى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس.

ويحضر العظة الأسبوعية مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وعدد من الأقباط، والقنوات الفضائية المسيحية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. البابا تواضروس الثانى: مرض والدى السبب فى دخولى الصيدلة

صور.. رئيس جامعة الإسكندرية يهدى البابا تواضروس درع الجامعة

البابا تواضروس يتفقد مطعم "لافو" بالكتدرائية المرقسية فى الإسكندرية

البابا تواضروس الثانى

عظه البابا تواضروس

عيد الميلاد المجيد

عيد الغطاس



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة