غدا.. البابا تواضروس يستأنف عظته الأسبوعية





(أ ش أ)

يستأنف البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غداً الأربعاء، عظته الأسبوعية بعد أن توقفت منذ 3 يناير الجارى بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس.

ويحضر العظة الأسبوعية مجموعة من أساقفة المجمع المقدس والآباء الكهنة وعدد من الأقباط، والقنوات الفضائية المسيحية.