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غداً.. صحة كفر الشيخ تنظم يوما علميا للاحتفال باليوم العالمى للإيدز

الثلاثاء، 23 يناير 2018 11:56 م
غداً.. صحة كفر الشيخ تنظم يوما علميا للاحتفال باليوم العالمى للإيدز مرض الإيدز


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة لميس المعداوى، وكيل وزارة الصحة، عن تنظيم يوم علمى للاحتفال باليوم العالمى للإيدز، غداَ الأربعاء، بالتنسيق والتعاون مع نقابتى الأطباء والصيادلة، بقاعة المؤتمرات الكبرى بنقابة الأطباء بمدينة كفر الشيخ، تحت رعاية اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، والدكتور محمد فهمى، نقيب الصيادلة، والدكتور محمد كمال رزق، مدير إدارة المستشفيات.

 

 وقال الدكتور عمرو أبو سمرة، نقيب الأطباء، يحاضر فى اليوم العلمى الدكتور إبراهيم الكباش، استاذ الصحة العامة، وطب المجتمع بكلية الطب جامعة كفر الشيخ، وعضو اللجنة الاستشارية العليا للإشراف على الزمالة المصرية واستشارى HIV، والدكتورة شيماء عكاشة، المنسق العام لليوم العلمى، ومسئول الإيدز، ومدير إدارة الوبائيات والترصد بمديرية الشئون الصحية.

 

وأضاف أبو سمره، فى بيان له، كما يحاضر فى اليوم العلمى الدكتورة مروة صالح، أخصائى الكلينكال فارماسى، ومساعد مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة يارا فهمى، استشارى الصحة النفسية بإدارة الطب العلاجى بمديرية الشئون الصحية.

 

 


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