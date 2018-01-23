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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:36 م
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عامل يطلق النار على أمين شرطة لمعاتبته على معاكسة نجلة شقيقته بمركز طنطا

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:08 م
عامل يطلق النار على أمين شرطة لمعاتبته على معاكسة نجلة شقيقته بمركز طنطا المتهم


الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا بالغربية، من ضبط عامل مقيم قرية نواج مركز طنطا، بعد إطلاقه الرصاص على أمين شرطة بقطاع الأمن المركزى، لمعاتبة المجنى عليه له على معاكسة نجلة شقيقته، وعثر بحوزة المتهم على فرد خرطوش وطلقات نارية.

ترجع الواقعة بإخطار تلقاه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، من العميد مازن الرشيدى مأمور مركز طنطا، بإصابة أمين الشرطة رمضان جمعة المكاوى 34 سنة من قوة قطاع الأمن المركزى بوسط الدلتا، بطلق خرطوش بالظهر، وبسؤاله اتهم عبد الله عبد المعبود المغربى 23 سنة عامل، بالتعدى عليه بالضرب لمعاكسة المتهم لنجلة شقيقته.

ووجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم، قاده اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، ضم المقدم احمد العايدى مفتش مباحث مركزى طنطا وقطور، والرائد يوسف الجندى رئيس مباحث مركز طنطا، وأكدت التحريات صحة الواقعة، وبتقنيين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته فرد خرطوشو و3 طلقات، وتبين أنه مطلوب فى قضية شروع فى قتل، وتحرر محضرا بالواقعة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.


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