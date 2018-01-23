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طلاب تجارة حلون يقدمون عرضا مسرحيا بعنوان "خلل" بساقية الصاوى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:14 م
طلاب تجارة حلون يقدمون عرضا مسرحيا بعنوان "خلل" بساقية الصاوى العرض المسرحى


كتب وائل ربيعى
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نظمت فرقة كيو المسرحية التى يشارك فيها طلاب كلية التجارة بجامعة حلوان عرض مسرحى بعنوان "خلل" فى ساقية الصاوى ، حيث يناقش العرض المشاكل اليومية التى يتعرض لها المواطنين ويسعون لحلها الإ أنهم يفاجئون بوجود خلل يزيد من صعوبة الحل .

وحضر العرض كلا من أشرف فاروق مدرب ورشة الشباب التابعة لوزارة الثقافة والمخرج باسم أينوي وعادل رأفت وأحمد البنهاوي ،كما أن العرض هو الثانى من نوعه حيث سبق وقدم الطلاب المسرحية ضمن فاعليات فعاليات مهرجان جامعة حلوان علي مسرح الهوسابير.

وأكد قائد الفرقة محمود عادل أنه شارك فى العرض المسرحى كلا من عاصم عيسي وآيات جلال وإسراء سلام وعلي المصري وهاني رابح ومحمد عويس "ويسو" وعبد الرحمن الجوهري  وخديجة الدلاش وياسمين الدلاش وميران درويش وكمال نور الدين وجوزيف أسامة وعلي محمد وأحمد طه وعبد الرحمن محمد"بوبوس" وعبدالرحمن السيد"منسي" وخلود صلاح وميادة سميروسلمي سامي وسارة مسعد ومريم ياسين ومصطفي رضا وهاجر عوض وهاجر سيد وأحمد رمضان ومنة ايهاب وأشرف محمد"بيبو" ونهلة سلام وعبدالله أشرف ومحمد يحيى "موته" وٱهداء ياسر وتقي احمد ومن إخراج محمد الدسوقي تأليف واستعراضات وموسيقي محمود حمدي ومخرج منفذ محمود عادل ومخرج مساعد نادين وليد.

 

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