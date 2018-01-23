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الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:38 م
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طالب يطعن سائقا بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بالسنطة فى الغربية

الثلاثاء، 23 يناير 2018 03:12 م
طالب يطعن سائقا بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب بالسنطة فى الغربية حملة أمنية - أرشيفية


الغربية – عادل ضرة
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تمكن الرائد محمد الدهراوى رئيس مباحث مركز السنطة بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، من ضبط طالب بعد طعنه سائقا بسلاح أبيض، وإصابته بجرح نافذ بالصدر، بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب بسيارتهما.
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، بوصول أسامة إبراهيم الخان 35 سنة، سائق مقيم قرية ميت حواى لمستشفى السنطة، مصابا بجرح نافذ بالصدر، وقطع بأصبع الإبهام الأيسر.
 
وبسؤاله اتهم عزت حسن نصار 16سنة طالب، بالتعدى عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة، واتهم المجنى عليه بإصابته بجرح قطعى بالرأس، وأثار عضه بالكتف الأيسر، فتحرر المحضر 2032 جنح مركز السنطة، وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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