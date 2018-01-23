طارق شوقى يبحث سبل تطوير التعليم مع نظيره البريطانى

طارق شوقى يبحث سبل تطوير التعليم مع نظيره البريطانىالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:03 م
جانب من اللقاء
محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد اجتماعًا هامًا مع وزير الدولة للتعليم بدولة بريطانيا، هون نيكجيب، بحضور السفير ناصر كامل سفير مصر في بريطانيا، وممثلى السفارة البريطانية بمصر، وحبيبة عز معاون الوزير للأمانة الفنية والتعليم الفنى؛ لبحث سبل تطوير التعليم فى مصر، وإيجاد الحلول والأفكار المختلفه فى التعليم، وتبادل الخبرات، جاء ذلك خلال زيارته للمملكة المتحدة للمشاركة فى المنتدى العالمى للتعليم.
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