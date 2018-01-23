ضبط 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالداخلة

ضبط 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالداخلةالثلاثاء، 23 يناير 2018 06:01 م
سجائر مجهولة المصدر
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق
تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية مكبرة بنطاق المنطقة الصحراوية فى قرية غرب الموهوب تم إخفائها فى أحد المواقع تمهيدا لتهريبها وتم التحفظ عليها وتحرر بها المحضر رقم 94 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2018م وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنجاح قوة شرطة برئاسة النقيب ياسر كريم رئيس نقطة غرب الموهوب بالداخلة من ضبط 700 قاروصة سجائر مجهولة المصدر تحوى 14 الف علبة سجائر كانت معدة للبيع داخل الأسواق المحلية وتم التحفظ عليها وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.
إضافة تعليق
من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين
مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة