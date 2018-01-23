ضبط 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالداخلة





الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت قوة شرطة من مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط 14 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية مكبرة بنطاق المنطقة الصحراوية فى قرية غرب الموهوب تم إخفائها فى أحد المواقع تمهيدا لتهريبها وتم التحفظ عليها وتحرر بها المحضر رقم 94 إدارى مركز شرطة الداخلة لسنة 2018م وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

ورد إخطار أمنى إلى اللواء عبد الرحمن شحاتة مدير أمن الوادى الجديد يفيد بنجاح قوة شرطة برئاسة النقيب ياسر كريم رئيس نقطة غرب الموهوب بالداخلة من ضبط 700 قاروصة سجائر مجهولة المصدر تحوى 14 الف علبة سجائر كانت معدة للبيع داخل الأسواق المحلية وتم التحفظ عليها وتحرر بها المحضر اللازم وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.