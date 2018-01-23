ضبط مسئول مخبز بحيازته بطاقات تموينية بدون وجه حق بالفيوم

ضبط مسئول مخبز بحيازته بطاقات تموينية بدون وجه حق بالفيومالثلاثاء، 23 يناير 2018 05:23 م
بطاقات تموين - أرشيفية
الفيوم – رباب الجالى
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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط مسئول مخبز بلدى، بمركز إطسا، بحيازته 99 بطاقة تموين ذكية، بدون وجه حق، للحصول على الدعم المالى المخصص للمواطنين.
تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بضبط "أحمد.م" (41 سنة-مسئول مخبز بلدي)، بمركز إطسا، بحيازته 99 بطاقة تموين ذكية، و4 أرقام سرى، بدون وجه حق للحصول على الدعم المالى المقدم من الدولة.حرر محضر بالواقعة، رقم 1161 لسنة 2018 م جنح قسم أول شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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