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الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:59 م
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ضبط كميات من الأغذية الفاسدة فى ثلاجة حفظ مواد غذائية بالمنصورة

الثلاثاء، 23 يناير 2018 04:57 م
ضبط كميات من الأغذية الفاسدة فى ثلاجة حفظ مواد غذائية بالمنصورة حملة تموينية - أرشيفية


الدقهلية - محمد حيزة
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تمكنت مباحث التموين بالدقهلية من ضبط كميات من الأغذيه الفاسدة فى ثلاجة حفظ مواد غذائية بالمنصورة.

تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد عبد الحميد الصيرفى مدير مباحث التموين يفيد بضبط محمود سيد السيد ابراهيم 33 سنة ومقيم شبرا الخيمة – أول – قليوبية المدير المسئول عن ثلاجات لحفظ المواد الغذائية بناحية مدينة مبارك أول المنصورة وذلك لحيازته 185 طبق معبأ لحوم – كفتة – فراخ بإجمالى وزن 205 كجم بدون بيانات وتم سحب عينات للتحليل و3 طبق معبئة أرز اسبانى بالخلطة بإجمالى وزن 6 كجم منتهى الصلاحية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 500 جنح قسم أول المنصورة لسنة 2018.

كما تم ضبط 500 كيلو جرام مخللات غير مطابقة للمواصفات بمصنع مخللات بطلخا، حيث تلقى اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية،  من العميد عبد الحميد الصيرفي، مدير مباحث التموين يفيد بضبط  محمد.ع  55 سنة، مقيم شارع جامع مسعود بطلخا المدير المسئول عن مصنع مخللات أبناء بدوى بنفس الناحية.

وبتفتيش المصنع عثر على  100 جردل بلاستيك معبأة مخللات مشكلة بإجمالى وزن 500 كجم غير مطابقة للمواصفات القياسية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 والقانون رقم 281 لسنة 1994.

وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار من النيابة العامة بشأنها و تحرر عن ذلك المحضر رقم 1594 جنح مركز طلخا  لسنة 2018.


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