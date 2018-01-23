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ضبط صاحب مصنع نسيج افتعل واقعة اختطافه لابتزاز والده

الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:49 م
ضبط صاحب مصنع نسيج افتعل واقعة اختطافه لابتزاز والده كلابش،ارشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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نجحت الأجهزة الأمنية فى الغربية فى ضبط صاحب مصنع نسيج افتعل واقعة اختطافه بقصد ابتزاز والده والتحصل منه على مليون جنيه كفدية.

البداية بتلقى مركز شرطة المحلة بلاغا من "عبدالحميد . م . إ "   28 سنة، بلاغا من  مالك مصنع نسيج ومقيم بدائرة المركز أفاد فيه  بغياب شقيقه/ جمال . م . إ - 24 سنه، مالك مصنع نسيج  عقب خروجه من القرية وتوجهه لمدينة المحلة ، تلقى  اتصالا هاتفيا من  شقيقه المتغيب من شخص مجهول يفيد باختطاف شقيقه وطلب منه مبلغ مالى قدره (مليون جنيه) كفدية مقابل إطلاق سراحه .

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى ، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، أسفرت جهوده إلى عدم صحة واقعة اختطاف المجنى عليه .. حيث تبين قيامه بافتعالها بمفرده دون علم شقيقه لمروره بضائقة مالية خلال الآونة الأخيرة .. وتبين اختباؤه بمدينة الإسكندرية ، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم استهدافه وضبطه ، و اعترف بافتعال واقعة خطفه على خلاف الحقيقة بغرض الحصول على مبلغ مالي من والده .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.


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