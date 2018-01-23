ضبط صاحب مصنع نسيج افتعل واقعة اختطافه لابتزاز والده





كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية فى الغربية فى ضبط صاحب مصنع نسيج افتعل واقعة اختطافه بقصد ابتزاز والده والتحصل منه على مليون جنيه كفدية.

البداية بتلقى مركز شرطة المحلة بلاغا من "عبدالحميد . م . إ " 28 سنة، بلاغا من مالك مصنع نسيج ومقيم بدائرة المركز أفاد فيه بغياب شقيقه/ جمال . م . إ - 24 سنه، مالك مصنع نسيج عقب خروجه من القرية وتوجهه لمدينة المحلة ، تلقى اتصالا هاتفيا من شقيقه المتغيب من شخص مجهول يفيد باختطاف شقيقه وطلب منه مبلغ مالى قدره (مليون جنيه) كفدية مقابل إطلاق سراحه .

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائى ، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ، أسفرت جهوده إلى عدم صحة واقعة اختطاف المجنى عليه .. حيث تبين قيامه بافتعالها بمفرده دون علم شقيقه لمروره بضائقة مالية خلال الآونة الأخيرة .. وتبين اختباؤه بمدينة الإسكندرية ، وبالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية ، تم استهدافه وضبطه ، و اعترف بافتعال واقعة خطفه على خلاف الحقيقة بغرض الحصول على مبلغ مالي من والده .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة العرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.