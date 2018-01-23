صيادلة المنوفيه تتبنى مبادرة لم الشمل النقابى





المنوفية - محمود شاكر

أقر صيادلة المنوفيه، فى إجتماعهم الموسع اليوم بمقر النقابة تبني مبادرة لم الشمل النقابى وإزالة الخلافات التى تحدث بمجلس النقابة العامة لصيادلة مصر وتبعياته الخطيرة على الوضع المهنى والكيان النقابى بما يؤثر سلبا على مصالح جموع صيادلة مصر ومستقبل المهنة ويعيق حل مشاكل المهنة.

ومن جانبه قال الدكتور محمود قصد المتحدث الإعلامى للنقابة، فى بيان له اليوم، أن مجلس نقابة صيادلة المنوفيه نزولا على طلب الصيادلة .

وأوضح قصد، انه سيبدأ غدا بالدعوة الرسمية للنقيب العام وجميع أعضاء مجلس النقابة العامة للاجتماع بمحافظة المنوفيه يوم الخميس الموافق 25 يناير بحضور رموز مهنة الصيدلة وحكماءها لإزالة الخلاف القائم والحفاظ على الكيان النقابى والمهنة .