صور.. نظافة الجيزة ترفع 100 طن مخلفات من شارع الملكة ببولاق





كتب سيد الخلفاوى

أعلن يحى فايد، رئيس هيئة نظافة وتجميل الجيزة، أنه تم رفع ما يقرب من 100 طن مخلفات من شارع الملكة بحى بولاق الدكرور، كما قامت الهيئة برفع كفاءة الشارع وزرع أحواض زينة بوسط الشارع.

وأضاف رئيس هيئة النظافة بالجيزة، أن شارع الملكة كان يعانى من تراكمات لمخلفات البناء ما سبب مظهر غير حضارى، وفى إطار جهود الهيئة لرفع مستوى النظافة بالشوارع، تم الدفع بمعدات للنظافة ورفع المخلفات وفرق من العمال لر فع التراكمات بشارع الملكة، كما تم دهان الأرصفة وتقليم الأشجار.

وفى السياق قال فايد إن الهيئة نظمت حملة نظافة بشارع ترعة الزمر، بحى العمرانية، حيث تم تجريد وكنس الشارع وتهذيب الأشجار وتم بناء أحواض للزهور بالشارع لإضفاء مظهر جمالى.