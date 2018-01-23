صور.. مظاهرات فى هايتى تحت شعار "ترامب الرئيس الأكثر عنصرية على الأرض"





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت شوارع هايتى، اليوم الثلاثاء احتشاد العشرات، احتجاجا على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، التى وصف فيها الدول الإفريقية وهايتى بـ"الحثالة أو الأوكار القذرة".

وحمل المتظاهرون لافتات تحت شعار" ترامب هو الرئيس الأكثر عنصرية على الأرض".

وفى وقت سابق، طالب الاتحاد الأفريقى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتقديم اعتذار رسمى عن تصريحات نسبت إليه وصف فيها الدول الأفريقية بأنها "حثالة".



لافتات تحمل شعار ترامب الأكثر عنصرية على الأرض

وأعربت بعثة الاتحاد الافريقى فى العاصمة الأمريكية واشنطن عن "صدمتها ورفضها وغضبها" من تصريحات ترامب، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية لا تفهم الأفارقة.

ودافع اثنان من النواب الجمهوريين عن ترامب مؤيدين روايته لكن السيناتور الديمقراطى ديك ديربن قال إن ترامب وصف الدول الافريقية بـ"الحثالة أكثر من مرة واستخدم لغة عنصرية".

وقال ترامب فى تغريدة على تويتر إن الألفاظ التى استخدمها فى مناقشة قضية المهاجرين كانت "صارمة"، نافيا استخدام الكلمات الفجة التى نسبت إليه.



احتجاجات ضد ترامب فى هايتى



اشتباكات عنيفة فى هايتى



قوات الأمن فى هايتى



مظاهرات فى هايتى ضد ترامب



مظاهرات فى هايتى ضد دونالد ترامب



مظاهرات فى هايتىضد ترامب



هايتى تنتفض ضد ترامب



هايتى