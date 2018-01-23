صور.. مشاجرات بمطار هانوفر بألمانيا بسبب تظاهرة ضد عدوان تركيا على عفرين





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهد مطارهانوفر، بألمانيا، اليوم الثلاثاء احتجاجات ضد العملية العسكرية التركية بعفرين السورية،وتحولت التظاهرات إلى مشاجرات عنيفة مع شرطة المطار.

وقتل 54 عنصراً من الفصائل المعارضة والأكراد منذ بدء معركة عفرين فى شمال سوريا، حسبما ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان.

كما قُتل 18 مدنيا سوريا، بينهم نساء وأطفال، وجُرح 23 آخرون، جرّاء القصف الجوى والمدفعى الذى تشنه القوات التركية فى الوقت الحالى على مدينة عفرين شمالى سوريا، بينما سقط 40 قتيلا من الجيش التركى.