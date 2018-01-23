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الثلاثاء، 23 يناير 2018 09:05 م
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صور.. مرفق المعديات ببورسعيد يعمل بكامل طاقته رغم الطقس السىء

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:29 م
صور.. مرفق المعديات ببورسعيد يعمل بكامل طاقته رغم الطقس السىء معدية تستقل الركاب متجهة إلى مدينة بورسعيد


بورسعيد- محمد فرج
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يواصل مرفق المعديات ببورسعيد، نقل ركاب مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، رغم الطقس السئ الذى تتعرض له موانئ بورسعيد.

 

وأكد أحد سائقى المعديات لـ"اليوم السابع" بأن المرفق يعمل بـ6 معديات بورفؤاد 2 معدية بورسعيد , القناة الجديدة , وتحيا مصر , سيناء 4 , لنقل الأهالى ذهابا وإيابا رغم سرعة الرياح التى لـ لأكثر من 20 عقدة فى الساعة .

 

وقال  أن المرفق يعمل على مدار الـ 24 لنقل المركبات الخاصة والأتوبيسات وزائرى بورسعيد من الوافدين من جميع المحافظات لأنه من المرافق الحيوية التى تربط بين بورسعيد / وبورفؤاد .

احد المعديات تقف بمرسى بورسعيد
احد المعديات تقف بمرسى بورسعيد

 

معدية القناة الجديدة بمرسى مدينة بورفؤاد
معدية القناة الجديدة بمرسى مدينة بورفؤاد

 

معدية تستقل الركاب متجهة إلى مدينة بورسعيد
معدية تستقل الركاب متجهة إلى مدينة بورسعيد

 

أحد المعديات تقف أمام موانئ بورسعيد لنقل الركاب
أحد المعديات تقف أمام موانئ بورسعيد لنقل الركاب

 

معديتان تتجهان إلى مدينة بورفؤاد رغم الطقس السئ
معديتان تتجهان إلى مدينة بورفؤاد رغم الطقس السئ

 

المعديات تواصل العمل بلا إنقطاع
المعديات تواصل العمل بلا إنقطاع

 

طيور النور تحلق بجوار معدية بورفؤاد 2
طيور النور تحلق بجوار معدية بورفؤاد 2

 


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مرفق المعديات يعمل بكامل طاقته رغم الطقس السئ



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