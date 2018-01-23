صور.. مايك بنس يزور حائط المبكى بالقدس فى ختام جولته بالشرق الأوسط





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز)

زار نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس، اليوم الثلاثاء، حائط المبكى فى القدس فى ختام زيارته لإسرائيل.

ويعتبر اليهود حائط المبكى الواقع أسفل باحة الاقصى آخر بقايا المعبد اليهودى (الهيكل) الذى دمره الرومان فى العام 70 للميلاد وهو أقدس الأماكن لديهم، والمسجد الاقصى هو أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين لدى المسلمين.

وقاطع الفلسطينيون زيارة بنس، بعد قرار الادارة الاميركية الشهر الماضى الاعتراف بمدينة القدس عاصمة للدولة العبرية، ودعا الفلسطينيون الثلاثاء الى إضراب شامل احتجاجا على زيارة بنس، ومن المتوقع خروج تظاهرات فى مدن الضفة الغربية المحتلة.

واعتبرت صحيفة إسرائيل هايوم المجانية والمقربة من نتنياهو أن الخطاب "التاريخى كان الأكثر ودية تجاه إسرائيل" من بين كافة الخطب التى القيت فى مقر الكنيست، وتخلل خطاب بنس العديد من الإشارات من الكتاب المقدس، ولقى تصفيقا حارا من النواب الإسرائيليين.



زيارة مايك بنس



جانب من زيارة مايك بنس



وصول مايك بنس



وصول مايك بنس إلى حائط المبكى



جانب من وقوف مايك بنس أمام حائط المبكى



مايك بنس وسط قادة إسرائيل