صور.. فيضانات عارمة تجتاح باراجواى

صور.. فيضانات عارمة تجتاح باراجواىالثلاثاء، 23 يناير 2018 01:00 ص
فيضانات عارمة تجتاح باراجواى
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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شهدت شوارع بارجواى، اليوم الثلاثاء، فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، أدت إلى إغراق الشوارع بالمياه.
ولجأ السكان إلى استخدام المراكب، بعد أن أغرقت المياة منازلهم ، مما أدى إلى شلل تام فى حركة المرور.
ويواصل آلاف الأسر فى باراجواى الجهود لمكافحة آثار الفيضانات التى سببتها الأمطار الغزيرة فى البلاد.
يذكرأن، فيضانات عارمة ضربت البلاد فى 2015 وأدت إلى ارتفاع منسوب نهر باراجواى بمقدار عشرين سنتيمترا ، وهو أعلى مستوى يصله النهر منذ أربعة عشر عاما ، مما اضطر نحو خمسة وسبعين ألف أسرة لترك منازلها .
ارتفاع منسوب المياه
المياة تغرق البيوت
المياة تغرق المساحات المزروعة
بيوت عائمة
جانب من الفيضانات
شلل تام فى الحركة المروروية
فيضانات عارمة تجتاح باراجواى
مراكب
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