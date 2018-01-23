صور.. عاصفة ثلجية تضرب طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

شهدت العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء تساقط كثيف للثلوج لأول مرة منذ أربعة أعوام، ودعت السلطات السكان إلى لعودة إلى منازلهم باكرا خشية حدوث حالة من الفوضى على وسائل النقل العام.

وألغيت أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى العاصمة جراء الثلوج فيما ألغيت كذلك رحلات قطارات، وكثيرا ما تشهد المناطق الشمالية من اليابان تساقطا كثيفا للثلوج إلا أن طقسا كهذا يعد أمرا نادرا فى طوكيو.

ومع التوقعات بزيادة كثافة الثلوج، حث رئيس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تسومورو ماتسوموتو الناس على انهاء يوم عملهم أبكر من المعتاد. وقال "سيكون هناك تساقط كثيف للثلوج هذا المساء" فى طوكيو، مرجحا أن "يؤثر الثلج على النقل العام".



الثلوج تغطى الأشجار

واكتظت "شنجوكو" أكثر محطات القطارات ازدحاما فى العالم، بالركاب مع بدء فترة الذروة الليلية.، واشتكى أحد مستخدمى موقع "تويتر" من استحالة الحركة فى شنجوكو لشدة اكتظاظها.

ولا تصدر وكالة الأرصاد الجوية تنبيها من التساقط الكثيف للثلوج إلا عندما تكون هناك مخاوف من إمكانية تضرر الممتلكات أو تعطل حركة السير.

وقالت ساكيكو نيشيوكا من وكالة الأرصاد لفرانس برس "فى طوكيو، نحذر من الثلج الكثيف إذا كنا نتوقع تراكمه لأكثر من 10 سنتيمترات فى غضون 12 ساعة".



الثلوج تغطى الشوارع



الثلوج تغطى الطرقات



تساقط الثلوج



تساقط الثلوج



تساقط كثيف للثلوج بطوكيو



ثلوج



جانب من العاصفة الثلجية فى اليابان