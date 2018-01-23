video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:05 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. عاصفة ثلجية تضرب طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام

الثلاثاء، 23 يناير 2018 05:06 ص
صور.. عاصفة ثلجية تضرب طوكيو لأول مرة منذ 4 أعوام تساقط كثيف للثلوج


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
إضافة تعليق

شهدت العاصمة اليابانية، طوكيو، اليوم الثلاثاء تساقط كثيف للثلوج لأول مرة منذ أربعة أعوام، ودعت السلطات السكان إلى لعودة إلى منازلهم باكرا خشية حدوث حالة من الفوضى على وسائل النقل العام.

وألغيت أكثر من 200 رحلة جوية من وإلى العاصمة جراء الثلوج فيما ألغيت كذلك رحلات قطارات، وكثيرا ما تشهد المناطق الشمالية من اليابان تساقطا كثيفا للثلوج إلا أن طقسا كهذا يعد أمرا نادرا فى طوكيو.

ومع التوقعات بزيادة كثافة الثلوج، حث رئيس وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تسومورو ماتسوموتو الناس على انهاء يوم عملهم أبكر من المعتاد. وقال "سيكون هناك تساقط كثيف للثلوج هذا المساء" فى طوكيو، مرجحا أن "يؤثر الثلج على النقل العام".

الثلوج تغطى الأشجار
الثلوج تغطى الأشجار

واكتظت "شنجوكو" أكثر محطات القطارات ازدحاما فى العالم، بالركاب مع بدء فترة الذروة الليلية.، واشتكى أحد مستخدمى موقع "تويتر" من استحالة الحركة فى شنجوكو لشدة اكتظاظها.

ولا تصدر وكالة الأرصاد الجوية تنبيها من التساقط الكثيف للثلوج إلا عندما تكون هناك مخاوف من إمكانية تضرر الممتلكات أو تعطل حركة السير.

وقالت ساكيكو نيشيوكا من وكالة الأرصاد لفرانس برس "فى طوكيو، نحذر من الثلج الكثيف إذا كنا نتوقع تراكمه لأكثر من 10 سنتيمترات فى غضون 12 ساعة".

الثلوج تغطى الشوارع
الثلوج تغطى الشوارع

 

الثلوج تغطى الطرقات
الثلوج تغطى الطرقات

 

تساقط الثلوج (2)
تساقط الثلوج 

 

تساقط الثلوج
تساقط الثلوج

 

تساقط كثيف للثلوج بطوكيو
تساقط كثيف للثلوج بطوكيو

 

ثلوج
ثلوج

 

جانب من العاصفة الثلجية فى اليابان
جانب من العاصفة الثلجية فى اليابان

 

سقوط الثلوج بكثافة فى اليابان
سقوط الثلوج بكثافة فى اليابان

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لأول مرة منذ 4 أعوام.. تساقط كثيف للثلوج بطوكيو وإلغاء رحلات الطيران

ثلوج

اليابان

طوكيو

النقل العام



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطن

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

بالعربى : بيئة صحية نظيفة امنة للجميع اولاً

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة