صور.. ثوران بركان فى منتجع للتزلج فى اليابان وفقدان أحد الأشخاص





رويترز

أفادت تقارير تلفزيونية بأن بركانا قذف صخورا على المتزلجين فى منتجع جبلى بوسط اليابان وأن أحد المتزلجين اعتبر فى عداد المفقودين فى أعقاب انهيار جبلى وقع بعد وقت قصير من ثوران البركان.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية اليابانية إنه تم إنقاذ ثلاثة أشخاص من الانهيار الجبلى فيما أرسلت المزيد من الفرق إلى الموقع القريب من بلدة كوساتسو للبحث عن المتزلج المفقود.

ولم يتضح ما إذا كان الانهيار الجبلى حدث بسبب النشاط البركانى.



ثورة البركان وسط الجليد فى اليابان

وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن بركان جبل كوساتسو شايرين الذى يبلغ ارتفاعه 2160 مترا ثار على ما يبدو صباح اليوم الثلاثاء.

وقال مسؤول بالوكالة "بناء على قياسات مختلفة يمكننا القول إن الجبل ثار على ما يبدو ولكننا مازلنا نحاول تأكيد حقائق على الأرض"، وتم رفع مستوى التحذير إلى المستوى الثالث مما يعنى تحذير الناس من تسلق الجبل.



بركان يثور وسط الجليد فى اليابان

وأظهرت لقطات مصورة التقطت فى المنتجع ما بدا أنه صخور تتطاير فى الهواء وسط موجة من الدخان الأسود.

واليابان بها 110 براكين نشطة وتراقب 47 منها على مدار الساعة. وفى سبتمبر أيلول 2014، لقى 63 شخصا حتفهم على جبل أونتيك فى أسوأ كارثة بركانية فى اليابان خلال ما يقرب من 90 عاما.