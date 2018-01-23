صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك أعلى الطريق الدائرى

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صور.. انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك أعلى الطريق الدائرىالثلاثاء، 23 يناير 2018 10:22 م
انقلاب سيارة نقل محملة بالسيراميك أعلى الطريق الدائرى
كتب - أحمد عبد الهادى بكير
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تعطلت حركة المرور أعلى الطريق الدائرى، اليوم الثلاثاء، فى اتجاه أكتوبر، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بسيراميك أعلى الطريق الدائرى بالقرب من محور المريوطية ما أدى إلى حدوث ارتباك وتكدس مرورى بالطريق الدائرى.
أسفر الحادث عن توقف الحركة المرورية، دون حدوث إصابات أو حالات وفاة، وعلى الفور انتقل ضباط بالمرور وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من السيراميك على الطريق نتيجة السرعة الزائدة، وتم الدفع بأوناش لرفع السيارة وإزالة الحمولة، لإعادة الحركة المرورية مرة أخرى.
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