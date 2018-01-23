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صور.. إجلاء مئات المواطنين تزامنا مع تجدد ثوران بركان مايون بالفلبين

الثلاثاء، 23 يناير 2018 07:01 ص
صور.. إجلاء مئات المواطنين تزامنا مع تجدد ثوران بركان مايون بالفلبين بركان مايون


كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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استمرت عمليات إجلاء المواطنين، اليوم الثلاثاء تزامنا مع تجدد ثوران بركان مايون بالفلبين.

وأطلق بركان "مايون"، الأكثر نشاطا فى الفلبين، أعمدة كثيفة من الرماد والشظايا البركانية، فيما تحذر السلطات من إمكانية حدوث ثوران خطير فى غضون أيام .

وذكرت شبكة "أيه بى سي" الأمريكية أمس الاثنين، أن السلطات رفعت مستوى التأهب إلى أربعة على مقياس من خمس درجات، ما يعنى أن البركان قد يثور فى غضون أيام.

ويبلغ ارتفاع هذا البركان 2460 مترا، وكان أعنف ثوران له وقع فى عام 1814 عندما قتل 1200 شخص جراء الحمم البركانية التى دمرت بالكامل مدينة كاجساوا باستثناء جرس كنيسة أصبح معلما سياحيا مهما اليوم، ويعود آخر انفجار لهذا البركان إلى عام 2014، والذى دفع السلطات حينئذ إلى إجلاء 63 ألف شخص.

إجلاء المواطنين
إجلاء المواطنين

 

استمرار عمليات إجلاء المواطنين
استمرار عمليات إجلاء المواطنين

 

بركان الفلبين
بركان الفلبين

 

بركان مايون
بركان مايون

 

تجدد ثوران البركان
تجدد ثوران البركان

 

تصاعد الأدخنة
تصاعد الأدخنة

 

جانب من ثوران البركان
جانب من ثوران البركان

 


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صور..بركان مايون بالفلبين يطلق أعمدة كثيفة من الرماد والشظايا البركانية

بركان مايون

الفلبين

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