video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:46 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

صورة.. سجينة تضع مولودتها.. وتؤكد: "سميتها سجود ونفسى تكون أحسن منى"

الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:32 م
صورة.. سجينة تضع مولودتها.. وتؤكد: "سميتها سجود ونفسى تكون أحسن منى" محرر "اليوم السابع" مع السجينة


كتب محمود عبد الراضى
إضافة تعليق

شهد سجن النساء بالقناطر الخيرية، حالة ولادة لسجينة تدعى "مبروكة محروس"، حيث وضعت طفلة بمستشفى السجن

 

WhatsApp Image 2018-01-23 at 1.13.18 PM (1)

 

وقالت السجينة لليوم السابع: "دخلت السجن فى قضية سرقة برفقة زوجى، واكتشفت لدى دخولى السجن أنى كنت حامل".

وتابعت السجينة: وضعت فى المستشفى الخاصة بالسجن، وقدموا لى كافة الرعاية الطبية، ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون "نقطنى".

وأردفت السجينة: أطلقت اسم "سجود" على طفلتى ونفسى تكون أفضل منى، فداعبها مساعد وزير الداخلية قائلا: "سجود" مش سجون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. حقوق إنسان البرلمان فى زيارة على سجون القناطر

السحون

الداخلية

ولادة

أخبار الحوادث



لا تفوتك
القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

القوات المسلحة تصدر بيانا بشأن ترشح سامى عنان لانتخابات الرئاسة المقبلة

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

الوطنية للانتخابات:حريصون على إجراء الاقتراع الرئاسى وفق المعايير الدولية

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

من "زلات اللسان" إلى "دعوات القتل".. كيف تطور منهج الإخوان التكفيرى منذ 25يناير إلى اليوم.. بدأ بتحويل استفتاء مارس2011 إلى معركة إيمان وكفر وانتهى بتكفير من يسمع "تسلم الإيادى".. ودعوات لقتل الضباط والإعلاميين

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

مختار نوح يرصد جرائم الإخوان منذ 25يناير فى حوار خاص لـ"اليوم السابع".. ويؤكد:الجماعة بعد ثورة 30يونيو طبقت نظرية إسقاط مصر شعبا وحكما بالتعاون مع جهات خارجية.. وتعاملت مع المصريين بشعار "أنا والطوفان من بعدى"

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

الأهلى "يُغري" أنطوي لمنع انتقاله لمصر المقاصة نهائياً

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

4 مدربين أجانب مرشحين لخلافة العيسوى فى الإسماعيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة