صورة.. سجينة تضع مولودتها.. وتؤكد: "سميتها سجود ونفسى تكون أحسن منى"

محرر "اليوم السابع" مع السجينة





كتب محمود عبد الراضى

شهد سجن النساء بالقناطر الخيرية، حالة ولادة لسجينة تدعى "مبروكة محروس"، حيث وضعت طفلة بمستشفى السجن

وقالت السجينة لليوم السابع: "دخلت السجن فى قضية سرقة برفقة زوجى، واكتشفت لدى دخولى السجن أنى كنت حامل".

وتابعت السجينة: وضعت فى المستشفى الخاصة بالسجن، وقدموا لى كافة الرعاية الطبية، ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون "نقطنى".

وأردفت السجينة: أطلقت اسم "سجود" على طفلتى ونفسى تكون أفضل منى، فداعبها مساعد وزير الداخلية قائلا: "سجود" مش سجون.