صورة.. سجينة تضع مولودتها.. وتؤكد: "سميتها سجود ونفسى تكون أحسن منى"الثلاثاء، 23 يناير 2018 01:32 م
محرر "اليوم السابع" مع السجينة
كتب محمود عبد الراضى
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شهد سجن النساء بالقناطر الخيرية، حالة ولادة لسجينة تدعى "مبروكة محروس"، حيث وضعت طفلة بمستشفى السجن
وقالت السجينة لليوم السابع: "دخلت السجن فى قضية سرقة برفقة زوجى، واكتشفت لدى دخولى السجن أنى كنت حامل".
وتابعت السجينة: وضعت فى المستشفى الخاصة بالسجن، وقدموا لى كافة الرعاية الطبية، ومساعد وزير الداخلية لمصلحة السجون "نقطنى".
وأردفت السجينة: أطلقت اسم "سجود" على طفلتى ونفسى تكون أفضل منى، فداعبها مساعد وزير الداخلية قائلا: "سجود" مش سجون.
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