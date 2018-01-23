video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الثلاثاء، 23 يناير 2018 02:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شكل جديد وانفرادات حصرية لجريدة أخبار الحوادث تحت قيادة جمال الشناوى

الثلاثاء، 23 يناير 2018 12:00 ص
شكل جديد وانفرادات حصرية لجريدة أخبار الحوادث تحت قيادة جمال الشناوى غلاف جريدة أخبار الحوادث


إضافة تعليق

يصدر بعد غدٍ الخميس، العدد الجديد من جريدة أخبار الحوادث، تحت رئاسة الكاتب والصحفى الكبير جمال الشناوى، حيث شهدت الجريدة طفرة كبيرة فى الشكل والإخراج والانفرادات المهمة تحت قيادة الشناوى، حيث يعد العدد الحالى والذى يحمل رقم 1348 هو الأول تحت قيادته، والذى يتزامن مع ثورة الخامس والعشرين من يناير .

 

بالإضافة إلى الإخراج المتميز للجريدة شهد العدد الجديد العديد من الانفرادات والموضوعات الحصرية، حيث تصدر مانشيت الجريدة عنوان "سرقة ثورة فى عيد الشرطة"، وذلك فى ملف خاص ضم تفاصيل اعتقال 3 جواسيس فى ميدان التحرير، كما تضمن العدد مقالاً لرئيس التحرير جمال الشناوى ‏عن المشير طنطاوى، الذى هزم أمريكا مرتين.

 

وتضمن العدد موضوعات حصرية؛ منها: قصة جنرال إسرائيلى يقود شركة مالطية لتخريب الاقتصاد المصرى

قصة العثور على سيارة مسروقة فى جراج مديرية أمن بالصعيد

 سباق الأخبار الكاذبة فى الإعلام الأمريكى

‏ قصة سرقة حيوانات نادرة من المتحف الزراعى بالدقى

‏مأساة ضابط شرطة تفانى فى عمله فتم فصله

‏ تفاصيل جديدة لجهود مصرية لملاحقة قتلة ريجينى

‏تحقيق: لماذا قتل الأمريكان الإخوان ثوار يناير؟

‏بأمر المحكمة مصممة أزياء تسجن السبكى

‏المرشح الأمريكى فى انتخابات الرئاسة المصرية

من ملفات أمن الدولة.. أحزاب إرهابية من رحم الثورة

‏قضايا محمد رمضان مع محمد دياب بسبب مسلسل

‏زوجه اللواء فراج تتحدث عن تقبلها العزاء يوم الحكم بإعدام القتلة

‏والد أول شهيد للشرطة: كل أولادى فداءً لمصر

‏صفحات منسية من تاريخ الشرطة

أسرار جديدة فى اقتحام السجون

‏مديرا أمن شمال سيناء ومطروح يكشفان محاولات اقتحام الحدود وتهريب السلاح والإرهابيين إلى مصر

 

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها الخميس الموافق 28/12/2017، قررت تعيين جمال محمود الشناوى رضوان رئيساً لتحرير جريدة أخبار الحوادث.

غلاف العدد الجديد لجريدة اخبار الحوادث
غلاف العدد الجديد لجريدة أخبار الحوادث
 
الكاتب الصحفى جمال الشناوى رئيس تحرير اخبار الحوادث
الكاتب الصحفى جمال الشناوى رئيس تحرير أخبار الحوادث

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الوطنية للصحافة تختار جمال الشناوى رئيسا لتحرير أخبار الحوادث

جردية اخبار الحوادث

الهيئة الوطنية للصحافة

جمال الشناوى



لا تفوتك
السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السجن 3 سنوات للشاب المتسبب فى حادث كوبرى ستانلى

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الفرنسية ويؤكد خصوصية العلاقات بين البلدين

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

نتيجة ثالث أيام تلقى أوراق المرشحين للرئاسة: لم يتقدم أحد.. الهيئة الوطنية للانتخابات: حصر عدد القضاة واللجان الفرعية بشمال سيناء.. و814 ألف تأييد لـ23 اسما.. وإغلاق باب تلقى طلبات المنظمات لمتابعة الانتخابات

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

"الإسكان" تطرح 18 ألف وحدة سكنية للمصريين بالخارج فى 11 محافظة.. فتح باب الحجز 4 فبراير المقبل.. ورئيس صندوق التمويل الاجتماعى: عدم الاستفادة بقطعة أرض أو شقة بـ"دار مصر" أبرز شروط الحجز (صور)

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

نجوم مسرح مصر يودعون والد أوس أوس

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

أنا ممكن أنونو عادى.. القط "جيرى" يرث 30ألف يورو بعد وفاة صاحبته الإيطالية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة