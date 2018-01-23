شكل جديد وانفرادات حصرية لجريدة أخبار الحوادث تحت قيادة جمال الشناوى





يصدر بعد غدٍ الخميس، العدد الجديد من جريدة أخبار الحوادث، تحت رئاسة الكاتب والصحفى الكبير جمال الشناوى، حيث شهدت الجريدة طفرة كبيرة فى الشكل والإخراج والانفرادات المهمة تحت قيادة الشناوى، حيث يعد العدد الحالى والذى يحمل رقم 1348 هو الأول تحت قيادته، والذى يتزامن مع ثورة الخامس والعشرين من يناير .

بالإضافة إلى الإخراج المتميز للجريدة شهد العدد الجديد العديد من الانفرادات والموضوعات الحصرية، حيث تصدر مانشيت الجريدة عنوان "سرقة ثورة فى عيد الشرطة"، وذلك فى ملف خاص ضم تفاصيل اعتقال 3 جواسيس فى ميدان التحرير، كما تضمن العدد مقالاً لرئيس التحرير جمال الشناوى ‏عن المشير طنطاوى، الذى هزم أمريكا مرتين.

وتضمن العدد موضوعات حصرية؛ منها: قصة جنرال إسرائيلى يقود شركة مالطية لتخريب الاقتصاد المصرى

قصة العثور على سيارة مسروقة فى جراج مديرية أمن بالصعيد

سباق الأخبار الكاذبة فى الإعلام الأمريكى

‏ قصة سرقة حيوانات نادرة من المتحف الزراعى بالدقى

‏مأساة ضابط شرطة تفانى فى عمله فتم فصله

‏ تفاصيل جديدة لجهود مصرية لملاحقة قتلة ريجينى

‏تحقيق: لماذا قتل الأمريكان الإخوان ثوار يناير؟

‏بأمر المحكمة مصممة أزياء تسجن السبكى

‏المرشح الأمريكى فى انتخابات الرئاسة المصرية

من ملفات أمن الدولة.. أحزاب إرهابية من رحم الثورة

‏قضايا محمد رمضان مع محمد دياب بسبب مسلسل

‏زوجه اللواء فراج تتحدث عن تقبلها العزاء يوم الحكم بإعدام القتلة

‏والد أول شهيد للشرطة: كل أولادى فداءً لمصر

‏صفحات منسية من تاريخ الشرطة

أسرار جديدة فى اقتحام السجون

‏مديرا أمن شمال سيناء ومطروح يكشفان محاولات اقتحام الحدود وتهريب السلاح والإرهابيين إلى مصر

يذكر أن الهيئة الوطنية للصحافة فى اجتماعها الخميس الموافق 28/12/2017، قررت تعيين جمال محمود الشناوى رضوان رئيساً لتحرير جريدة أخبار الحوادث.



غلاف العدد الجديد لجريدة أخبار الحوادث