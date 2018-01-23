شحن 385 كيلو ذهب خام إلى كندا

شحن 385 كيلو ذهب خام إلى كنداالثلاثاء، 23 يناير 2018 08:29 م
مطار القاهرة
كتب أحمد حمادة
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شهد مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء، شحن كمية من الذهب بلغت 385 كيلو جرام مستخرجة من منجم السكرى، فى طريقها إلى كندا لتتنقيتها وبيعها فى البورصات العالمية.
وأشارت مصادر إلى أنه سيتم نقل الشحنة على الطائرة المتجهة إلى البحرين ومنها إلى كندا، حيث كانت الشحنة قد وصلت داخل 24 طردا من منجم السكرى على متن طائرة خاصة، وتم تفريغ الشحنة على متن الطائرة المتجهة إلى البحرين ومنها إلى كندا.
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