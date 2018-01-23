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الثلاثاء، 23 يناير 2018 08:08 م
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سى إن إن: مكتب مولر يلتقى النائب العام الأمريكى بشأن التدخل الروسى المزعوم

الثلاثاء، 23 يناير 2018 06:00 م
سى إن إن: مكتب مولر يلتقى النائب العام الأمريكى بشأن التدخل الروسى المزعوم المحقق الخاص الأمريكى روبرت مولر


أ ش أ
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أعلن مصدر مقرب من النائب العام الأمريكى، جيف سيشنز، أن مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، أجرى الأسبوع الماضى، مقابلة مع "سيشنز"، بشأن التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وإذا ما قام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة منذ توليه منصبه.

وذكرت شبكة (سى إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن المقابلة تمت، يوم الأربعاء الماضى، واستمرت لساعات، مشيرة إلى أن تلك هى المرة الأولى التى يتم فيها مقابلة النائب العام الأمريكى وأنه لم يتم إصدار أمر استدعاء له.

 

 


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