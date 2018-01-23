سلوفينيا تعلن استعدادها للاعتراف بدولة فلسطين





أ ف ب

أعلن وزير خارجية سلوفينيا كارل اريافيك الإثنين أن حكومة بلاده تأمل أن يصوت مجلس النواب السلوفينى على قرار للاعتراف بدولة فلسطين، لتصبح سلوفينيا بذلك ثانى دولة عضو فى الاتحاد الأوروبى تقدم على هذه الخطوة.

وقال إريافيك لقناة "بوب" التلفزيونية الخاصة إن "الجميع (دول الاتحاد الأوروبى) يؤيدون هذه الخطوة السلوفينية التى ستتم فى حال أعطى البرلمان الضوء الأخضر لاقتراح الاعتراف بدولة فلسطين".

وجاء حديث الوزير من بروكسل، حيث التقى الرئيس الفلسطينى محمود عباس وزراء الخارجية الاوروبيين وحضهم على الاعتراف بدولة فلسطينية. كما عقد اريافيك وعباس اجتماعا ثنائيا.

ومن بين الدول الـ28 الاعضاء فى الاتحاد الأوروبى، كانت السويد الدولة الأولى التى اعترفت رسميا بدولة فلسطينية عام 2014. وكانت ثمانى دول اخرى هى جمهورية تشيكيا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا ورومانيا ومالطا وقبرص اخذت ايضا هذه الخطوة قبل دخولها الاتحاد الاوروبى.

وستجتمع لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان السلوفينى فى 31 يناير للموافقة على الاقتراح قبل ارساله الى البرلمان للتصويت عليه. ووفق تلفزيون "ار تى في" الرسمى فان عملية التصويت يمكن ان تتم فى جلسة فى مارس أو أبريل المقبلين.

وقال اريافيك "ومن خلال اعترافها (بدولة فلسطين) فإن (سلوفينيا) ستقوى موقف فلسطين فى إطار عملية السلام فى الشرق الاوسط. لدينا سياسة خارجية مستقلة ولا نحتاج اى دولة اخرى تؤمن الغطاء لنا".