سقوط عصابة "عماد كرتونة" لتجارة البانجو فى سمنود بالغربية





الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث مركز سمنود بمحافظة الغربية، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير الإدارة، من ضبط تشكيل عصابى يضم عاطلين مسجلين خطر، تخصصا فى تجارة البانجو، وبحوزتهما 4 كيلو بانجو.

كانت تحريات الرائد حازم حسام رئيس مباحث مركز سمنود، قد توصلت لقيام "عماد م أ ز"41سنة، سائق وشهرته "عماد كرتونة"، مقيم محلة زياد، مسجل شقى خطر تحت رقم 1431فئة "أ" فرض سيطرة سبق اتهامه فى 14 قضية زنا وأقراص مخدرة وسلاح أبيض وسلاح نارى ومخدرات، آخرها القضية 30409/2010 مخدرات، و"وليد ع أ ش" 38 سنة، عاطل مقيم قرية محلة زياد مركز سمنود، سبق اتهامه فى 3 قضايا بلطجة وتعدى على فرد شرطة، أخرها القضية 30704/2005 جنح مركز سمنود.

وجه اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، بسرعة ضبط المتهمين، تحت إشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، قاده العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم محمد عاصم وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة.

وبتقنيين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول بمنزله أثناء تسليمه المتهم الثانى 4 كيلو بانجو، فتم تحرير محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.